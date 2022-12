Calciomercato | Inter | Liverpool | Tottenham e Manchester United pronti ad offrire per Skriniar

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Il contratto di Milancon l’scade a giugno e la firma sul rinnovo non è ancora arrivata e da gennaio il 27enne difensore slovacco potrebbe già accordarsi con un altro club per trasferirsi a fine stagione a parametro zero. Secondo il sito inglese “TEAMTalk”, oltre al già noto Psg, altri tre club comestarebbero seguendo da vicino la trattativa fra il giocatore e l’per prolungare il contratto, con ancheCity e Newcastle che potrebbero anche loro unirsi alla corsa. Sirene inglesi che mettono pressione alla dirigenza nerazzurra per decidere se rinnovare o meno il contratto dello slovacco. SportFace.

InterLive.it

Commenta per primo Sirene inglesi per Milan Skriniar . Secondo quanto riportato da Teamtalk , Tottenham e Liverpool sono fortemente interessate al centrale slovacco dell'Juventus, Scalvini piacerebbe ai bianconeri ma non dovrebbe lasciare l'Atalanta a ...sua attenzione su altri profili come ad esempio Kalidou Koulibaly cui starebbe pensando anche l'... Inter, nuova proprietà e colpo immediato: 30 milioni di euro Le ambizioni del fantasista dello Spezia Kevin Agudelo è stato intervistato dal canale Twitch di Cronache di Spogliatoio. Il centrocampista offensivo dello Spezia non si è nascosto riguardo alle sue a ...Scalvini Inter, il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi spegne le voci: «Non si muove» Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, all’Eco di Bergamo ha parlato del futuro di Giorgio Scalvini, di ...