(Di lunedì 26 dicembre 2022) Solo Messi non è tornato al lavoro in vista dei prossimi impegni PARIGI (FRANCIA) - Il Paris Saint Germain riprende ad allenarsi nel pomeriggio dopo i due giorni di riposo per le feste natalizie. A ...

Tiscali

Solo Messi non è tornato al lavoro in vista dei prossimi impegni PARIGI (FRANCIA) - Il Paris Saint Germain riprende ad allenarsi nel pomeriggio dopo i due giorni di riposo per le feste natalizie. A ...Saranno disponibili anche Kylian Mbappé e Neymar per la ripresa di campionato del Paris Saint Germain . Secondo quanto riferisce l'Equipe, i giocatori riprenderanno ad allenarsi lunedì pomeriggio in ... Calcio: Psg. Mbappé, Hakimi, Neymar e Marquinhos a disposizione Il Paris-Saint-Germain potrà contare anche su Kylian Mbappé e Neymar per la ripresa del campionato, mercoledì contro ...Terminato il Mondiale, è già tempo di pensare ai campionati nazionali. Quando riprenderanno le 5 più importanti leghe europee