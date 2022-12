Caffè contaminato da ocratossina ritirato dai supermercati

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Allarmeper rischio chimico legato alla presenza diin cialde e capsule. A scopo precauzionale, il ministero della Salute ha disposto il ritiro dagli scaffali deidi alcuni lotti dei prodotti a marchio “Consilia”, “Lo Zio d’America” e “Trombetta”, per la possibile presenza della sostanza tossica, potenzialmente cancerogena per i reni. : i richiami Il richiamo riguarda ildi tipo “Espresso arabica” confezionato nello stesso stabilimento di via dei Castelli Romani 132 a Pomezia, in provincia di Roma, da un unico produttore, la “Trombetta spa”. Gli articoli segnalati dal dicastero della Sanità “per la potenziale presenza dioltre i limiti di legge” sono identificati con i seguenti numeri di lotto e ...

Il Sole 24 ORE

Il ministero della Salute ha richiamato per 'rischio chimico', a titolo precauzionale, alcuni lotti diespresso in capsule e cialde prodotti nello stabilimento delTrombetta, situato in ...Il ministero della Salute ha comunicato il ritiro dai supermercati di, avvenuto venerdì 23 dicembre. I lotti interessati, che comprendonoin cialde e in capsule , sono stati rimossi dal commercio in via precauzionale, per la possibile ... Cialde di caffè contaminate, il ministero della Salute ritira lotti per rischio chimico