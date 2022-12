Buon Natale Boschi fa gli auguri vestita così | una bomba

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Vip e outfit di: Maria Elena, 42 anni, si trasforma in una "That-girl", le icone di stile della porta accanto. Come l'anno scorso, l'ex ministra ha postato sul suo account Instagram, due selfie per augurareai follower. Ma questa volta ha osato molto di più: capelli sciolti sulle spalle, maglietta nera attillata con scollo ampio e birichino sul seno, minigonna rossa tartan, calze scure e solo un anello al dito. Nessun altro accessorio. Visualizza questo post su Instagram ...

La Provincia di Cremona e Crema

A vestire idealmente i panni di Babbola compagna, Georgina, che per il 25 ha fatto trovare ... Certo il conto in banca non dovrebbe risentire più di tanto della spesa, specie se andrà a...", ha scritto Kely che poi conclude: "Tanta salute, tanto amore, tanta gioia, tante risate e tanta passione, oggi e sempre, per tutti voi. Ancora una notte insieme a lui". L'ultimo ... Tanti auguri di buon Natale e felice 2023 da La Provincia - La Provincia CATANIA - Nell’ambito dell’operazione “Buon Natale sicuro”, in cui il Comando Provinciale carabinieri di Catania ha disposto l’intensificazione dei ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...