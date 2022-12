Brindisi | donna morta dopo parto gemellare | il Papa telefona al marito

(Di lunedì 26 dicembre 2022) (Adnkronos) – Giacomo, l’uomo che ha perso la moglie Viviana,tragicamente al Perrino () nei giorni scorsi per complicazioni avute al settimo mese di gravidanza durante un, ha ricevuto una chiamata inaspettata delnel giorno di Natale. A raccontarlo, in un post su Facebook, don Donato Liuzzi: “Ho sentito nel cuore l’ardire di bussare al cuore diFrancesco per raccontare di Viviana e dei gesti di vicinanza del nostro popolo. Questa mattina ilcon umiltà disarmante mi ha indirizzato una lettera di vicinanza e nel tardo pomeriggio hato a Giacomo”. “Abbiamo sentito il cuore del Pastore attento e sensibilissimo – ha scritto ieri in un post – Ringraziamo il Signore per questa carezza sulla carne umana ...

... nel giorno di Natale ha telefonato a Giacomo Cofano , il marito di Viviana Delego , la 41enne di Pezze di Greco, frazione di Fasano, nel, morta il 22 dicembre. Laè deceduta in ... Il Pontefice ha scritto una lettera al parroco della frazione ed ha telefonato al marito della donna PEZZE DI GRECO – "È un Natale che non dimenticheremo mai!", sono le ultime parole di un post…