Brindisi | donna morta dopo il parto di due gemelli | Papa Francesco telefona al marito

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Aveva perso la mogliegiorni di agonia in seguito a undi due. La storia ha colpitoche, informato dalla lettera di un parroco, nel giorno di Natale hato a Giacomo Cofano, ildi Viviana Delego, la 41enne di Pezze di Greco, frazione di Fasano, nelil 22 dicembre. Laè deceduta in seguito a un’emorragia interna il 22 dicembre all’ospedale Perrino dialcuni giorniaverrito due. A rendere pubblica la conversazione del Pontefice è stato don Donato Liuzzi, che segue la famiglia e che,la morte della, aveva scritto a ...

Tag24

Muore dopo il parto gemellare a, il marito scrive e commuove i medici dell'... Lo stesso sacerdote, dopo la morte della, aveva scritto al Pontefice per affidare nella preghiera ...... marito di Viviana Delego ladi 41 anni originaria di Pezze di greco frazione di Fasano, morta lo scorso 17 dicembre nell'ospedale "Perrino" di, dopo aver dato alla luce una coppia di ... Brindisi donna morta dopo il parto gemellare marito parla ai medici Nel giorno di Santo Stefano, il pontefice ha contattato Giacomo Cofano, coniuge di Viviana Delego, la 41enne deceduta il 22 dicembre.BARI - Una lettera scritta di suo pugno e una telefonata per essere vicino a chi sta soffrendo per un dolore tremendo. Così Papa Francesco ha ...