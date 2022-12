Brasile | organizza attentati con bombe per ostacolare l’insediamento di Lula | arrestato sostenitore di Bolsonaro

Leggi su tpi

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Voleva gettare il Paese nel panico perdi Luiz Inacioda Silva come nuovo presidente del: George Washington de Oliveira Sousa,del leader uscente Jair, è statonella Capitale con l’accusa di aver piazzato una bomba in un camion cisterna pieno di carburante nei pressi dell’aeroporto. È stato incriminato per terrorismo, non è riuscito nel suo intento per un soffio: l’autista del camion ha trovato e ha fatto scattare l’allarme prima che l’riuscisse a farlo detonare, permettendone così l’arresto. De Oliveira è stato interrogato dalla polizia: parlando con gli agenti ha ammesso che il suo piano era mirato a “far scoppiare il caos” così da “impedire l’avvento del comunismo in ...