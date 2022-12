Box office | “Avatar 2” al top | seguono “Il grande giorno” e “Le 8 montagne”

(Di lunedì 26 dicembre 2022) ROMA – “– La via dell’acqua” di James Cameron, con un incasso dal 22 al 25 dicembre di 4.331.000 euro e un totale di 17.325.000 euro, guida per la seconda settimana il boxnelle sale italiane dal 22 al 25 dicembre. In 4 giorni il film Disney ha perso il 49%, ma era impensabile una progressione come quella dei giorni del debutto. Spazio nella seconda e terza posizione a due film italiani attesi. ILdi Aldo Giovanni e Giacomo è andato allacon 1 milione 259mila euro, distribuito a tappeto da Medusa in 547 schermi, più o meno gli stessi del sequel di. A distanza ma comunque sul podio al terzo posto Alessandro Borghi e Luca Marinelli sulle vette della Valle d’Aosta: LE 8nei suoi primi 4 giorni ha incassato 446mila euro; ...

Tv Sorrisi e Canzoni

Stiamo cercando per loro: IMPIEGATO BACK- AMMINISTRAZIONE (Rif. 887/BOA/22… Luogo: : ... } div.cjjob .locations{ color: #666666; } div.cjjob .site{ color: #099E2D ; } #search__tools ...Oggi, a livello di, dietro solo le grandi piazze di Serie A. Stasera la curva Nord esaurita e anche altri settori sono al limite della capienza che a pieno regime è di 58mila spettatori. ... Box Office Italia: primo “Avatar: La via dell’acqua” Mentre in Italia Avatar 2 si appresta a raggiungere o superare i 20 milioni di euro entro la fine del weekend di Natale, come sta andando il film di James Cameron nel resto del mondo Quanto manca a r ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...