Bimbo di 8 anni investito e ucciso sul ciglio della strada nel Foggiano

La Repubblica

Un bambino albanese di 8è morto, ieri, in un incidente stradale avvenuto nei presso di Borgo Segezia alla periferia di Foggia. Stando a quanto ricostruito dalla polizia che sta indagando sull'accaduto il piccolo si ...Un bambino albanese di 8è morto, ieri sera, in un incidente stradale avvenuto nei presso di Borgo Segezia alla periferia di Foggia . Stando a quanto ricostruito dalla polizia che sta indagando sull'accaduto il piccolo ... A 23 anni vive in strada, partorisce ma non riconosce il bimbo: "Mi hanno dato dieci giorni per decidere". Il… Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Tragedia nella sera di Natale. Un bambino è stata investito mentre si trovava sul ciglio della strada. Per lui non c'è stato nulla da fare.