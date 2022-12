Biathlon | Lisa Vittozzi | “A volte non me ne fregava più nulla | stavo male e ho pensato al ritiro Ora sono rinata”

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Nella vita sovente non è importante come colpisci, ma come sai rialzarti dopo essere finito al tappeto. Quando vinci è tutto sin troppo facile, con il vento in poppa. Nei momenti difficili emergono le reali qualità della persona, prima ancora che dell’atleta. Le stradedue: o lo sconforto prende il sopravvento in maniera irreversibile oppure ti fortifichi e torni più forte di prima.ha scelto la seconda strada. Sarebbe stato facile dire ‘basta’, quasi una sorta di liberazione dopo un lungo periodo buio durato due anni. Invece la sappadina, ferita nell’anima per le tante cadute subite, ha avuto la forza e soprattutto il coraggio di rialzarsi. Per riprovarci ancora una volta, per dimostrare che la campionessa che aveva sfiorato la Coppa del Mondo 2019 non è ormai sepolta nei ricordi del passato, ma redenta e pronta a ...