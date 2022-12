Berlusconi e la sua Marta ‘diventano’ due pupazzetti | «Che bel regalo di Natale» E i social si scatenano

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Silvioaugura buone mostra unche lui e la compagnaFascina hanno ricevuto quest’anno. «Che beldi», ha scritto il Cav mentre esibiva due pupazzi che rappresentano lui e la deputata di Forza Italia in miniatura. «E voi cosa avete ricevuto sotto l’albero?», ha aggiunto. Una domanda che, unita alla foto, ha scatenato l’ilarità del web. «Sono più veri i pupazzi che voi due», gli ha scritto un utente. «Siete fatti dello stesso materiale?», domanda ironicamente un altro. «Quel pupazzo fa impressione, io lo nasconderei», ha incalzato un altro utente. «Silvio, tu sei molto più bello, il pupazzo non ti rende merito», ha scritto un altro. E anche alla domanda che ha posto, le risposte non sono state positive: «Io ho ricevuto le bollette, grazie ...

