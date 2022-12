Benevento | piove sul bagnato | tre centrocampisti salteranno il Cosenza

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl 2022 delsi è chiuso come peggio non si poteva. La sconfitta casalinga contro il Perugia ha fatto sprofondare nuovamente la squadra giallorossa a ridosso della zona play out. A nulla è valso l’appello di Fabio Cannavaro in sede di conferenza alla vigili (“Quella di Santo Stefano è una partita che vale più delle altre”), la Strega è parsa poco tonica e già in vacanza. A salutarla, al triplice fischio, i rumorosi fischi provenienti da tutti i settori del Ciro Vigorito. Come se non bastassero le cattive notizie, un’altra arriverà dal giudice sportivo che squalificherà per un turno iTello, Acampora e Viviani. Tutti e tre, alla quinta ammonizione, non saranno a disposizione per un altro delicatissimo confronto diretto contro il. Una situazione quanto mai particolare perché ...