Bellizzi | incendio di un’azienda agricola

StileTV

Il personale della Polizia Penitenziaria è riuscito con non poche difficoltà a domare l', ... Nel Penitenziario diirpino oltre alle tante emergenze ormai note a tutti si aggiunge ...In azione, il 13 ottobre, la polizia giudiziaria in servizio presso la stazione dei carabinieri di, in collaborazione con la Forestale di Giffoni Valle Piana: sono stati denunciati due coniugi, imprenditori edili, che avevano accantonato grosse quantità di rifiuti speciali e pericolosi in ... Bellizzi, incendio in azienda agricola spento dai Vigili del Fuoco Ha tentato di dare fuoco alla sua cella, poi ha aggredito quattro agenti di polizia: è l’uomo detenuto per l’omicidio di un negoziante a martellate ...