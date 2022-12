Basket | Serie A1 2022 2023 | Venezia vince ancora | Sassari ko 86-76

(Di lunedì 26 dicembre 2022) La cronaca e il tabellino di Umana Reyer-Banco di Sardegna86-76, match valido per la dodicesima giornata dellaA1. Al Taliercio arriva la terza vittoria consecutiva per i padroni di casa, che si rilanciano così nella corsa ai playoff. Mitchell Watt è il miglior marcatore dell’Umana con 22 punti, ma importanti anche i 12 punti e 6 assist di Marco Spissu e la doppia doppia di Derek Willis. Anon bastano i 16 punti di Chris Dowe, il migliore tra gli ospiti. RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTO CAMPIONATO DIRITTI TV STAGIONEPROGRAMMA E TV 12^ GIORNATA La cronaca – In avvio di partitaparte forte dall’arco, con le triple di Robinson e Kruslin che valgono il 9-4 in ...

La Gazzetta dello Sport

... soprattutto nel tiro da tre, la prima parte di gara, trascinati da un Iroegbu uomo ovunque da 31 punti e da un Banks da almanacchi, dopo che all'8' ha segnato il suo punto numero 2000 inA e ...Trieste batte Trento nella sfida valida per la dodicesima giornata diA1 2022/2023 di. Vittoria molto importante per gli uomini di coach Legovich, che trovano così due punti fondamentali in ottica salvezza, ritrovando la vittoria dopo due sconfitte ... Serie A, 12ª giornata: Iroegbu incontenibile, Treviso passa a Tortona L'Umana Reyer Venezia supera il Banco di Sardegna Sassari nella 12a giornata di LegaBasket Serie A. Reyer 86: Watt 22+7r, Granger 15, Spissu 13, Willis 12+10r, Parks 8+10r, Freeman ...Boccata d’ossigeno per la squadra di Nicola che trova il secondo successo di fila provando così ad allontanarsi dai bassifondi della classifica. Trieste ok contro Trento ...