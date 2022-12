Basket | Serie A | Milano surclassa Varese | Tortona e Trento crollano Magie di Treviso e Trieste

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Oggi pomeriggio si sono giocate quattro partite valide per la 12ma giornata dellaA di. L’Olimpiahatocon un perentorio 96-79 di fronte al proprio pubblico del Forum e ha provvisoriamente agganciato la Virtus Bologna in testa alla classifica generale. I meneghini sono tornati al successo dopo lo stop rimediato settimana scorsa contro, riuscendo a imporsi grazie a una prova corale di squadra in cui spiccano Timothè Luwawu-Cabarrot (12), Brandon Davies (20 punti), Billy Baron (11), Devon Hall (11) e Kyle Hines (10), mentre agli ospiti non sono bastati Colbey Ross (21 punti) e Guglielmo Caruso (19). Sconfitte a sorpresa per, rispettivamente terza e quarta in classifica. I piemontesi hanno perso ...