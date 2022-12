Bari-Genoa | le formazioni ufficiali | sfida ad alta quota!

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Riportiamo ledi, match valevole per la 19a giornata di Serie B. Dirigerà l’incontro l’arbitro Maurizio Mariani della sezione di Aprilia coadiuvato dagli assistenti Preti e Del Giovane, e dal quarto uomo Camplone. VAR e AVAR saranno rispettivamente Di Paolo e De Meo. Calcio d’inizio alle 20:30 allo Stadio “San Nicola” di. La gara che chiude il 19o turno e il 2022 del campionato di Serie B vedràrsi, squadre rispettivamente in terza e quarta posizione. A quota 30 punti, le due pretendenti hanno l’obiettivo di chiudere questa prima parte di stagione con un successo prima della sosta. Reduci dal pareggio a reti bianche in casa della Reggina, gli uomini di Michele Mignani proveranno a sfruttare un ...

Allenatore: Gilardino Reti: al 2' pt Puscas, al 33' pt Cheddira Ammonizioni: Benedetti Recupero: 2 minuti nel primo tempo Formazioni ufficiali di(4 - 3 - 2 - 1): Caprile; Dorval, ...... Reggina 36;30; Pisa 29; PArma 27; Ternana, Sud Tirol 26; Ascoli, Modena, Cagliari, Brescia 25; Palermo 24; Benevento,Como 22; SPAL, Venezia 20; Perugia, Cittadella 19; Cosenza 17 ...Si è chiuso il girone di andata del campionato di Serie B, che al momento vede al comando il Frosinone con tre punti di vantaggio sulla Reggina. Più lontano, in lotta per la ...Bari e Genoa torneranno in campo per la disputa della ripresa sul risultato di 1 a 1. Rete iniziale di Puscas dopo una bella azione iniziata da Aramu con palla poi toccata ...