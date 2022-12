Bari | Cheddira no stop | dal Mondiale al San Nicola raggiunge la doppia cifra

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Walidpareggia i conti al Sancontro il Genoa: dalal ritorno a, l’attaccante nolaWalidpareggia i conti al Sancontro il Genoa: dalal ritorno a, l’attaccante nola. Dopo aver disputato ilstorico con il suo Marocco e aver raggiunto la semifinale, l’attaccante è rientrato quasi subito aper dare il suo contribuito nelle ultime partite del 2022. Decimo gol in campionato per...

Commenta per primo(4 - 2 - 3 - 1): Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello; Botta, Benedetti, Folorunsho;. Genoa (4 - 3 - 3) : Martinez; Hefti, Bani, Dragusin, Sabelli; Frendrup, ...Queste le due formazioni ufficiali:(4 - 3 - 2 - 1): Caprile; Mazzotta, Di Cesare, Vicari, Dorval; Maita, Mazzotta, Benedetti; Folorunsho, Botta;. A disposizione: Frattali, Antenucci, ...LA 19^ giornata del campionato di Serie B si chiude con una sfida di prestigio al San Nicola. Si affrontano Bari e Genoa. Mignani schiera il tridente con Botta, Cheddira e Folorunsho. Gilardino manda ...Per il presidente Luigi De Laurentiis arriva un'ottima notizia: pienone al San Nicola per la gara contro il Genoa.