Today.it

Undi 8 anni è morto la sera del 25 dicembre in un incidente stradale avvenuto nei presso di ... nei pressi di un podere quando sarebbe statoda un'automobile condotta da una donna. ...AGI - Unalbanese di 8 anni è morto, ieri sera, in un incidente stradale avvenuto nei presso di Borgo ... nei pressi di un podere quando sarebbe statoda un'automobile condotta da una ... Bambino investito e ucciso da un'auto Travolto e ucciso da un auto: un bambino di 8 anni è morto, investito da un'auto, la sera di Natale - 25 dicembre - alla periferia di Foggia, zona Borgo Segezia. Secondo le ...L'incidente è avvenuto la sera di Natale nei presso di Borgo Segezia alla periferia del capoluogo in una zona senza illuminazione e caratterizzata dalla presenza di alcune masserie e poderi di campagn ...