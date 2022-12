Attirata con un posto da baby-sitter e costretta a prostituirsi sulla Togliatti | massacrata di botte se l’incasso era inferiore a 500 euro a notte

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 26 dicembre 2022)a Roma con la scusa di un lavoro e buttata in strada a. Picchiata e resa schiava da coloro che credeva amici. E che ancora adesso gestiscono un giro di prostituzione in via Palmiro. Alexandra (nome di fantasia per tutelare la protagonista, ndr) è riuscita a salvarsi grazie a Stefano (nome di fantasia, ndr), di cui si innamora, ma nessuno ha fatto nulla per fermare i suoi carnefici, che continuano a sfruttare altre ragazze come lei. Arriva in Italia nel 2011, a 19 anni, dopo aver accettato un lavoro come. L’offerta di lavoro le era stata proposta da una coppia di amici, Penelopa e Florin, romeni come lei, che da anni vivevano a Roma e si erano anche dichiarati disposti a ospitarla nella loro casa in via Morandi. Peccato fosse un’abitazione occupata ...