Attilio Romita solo nel giorno di Natale | ecco perché nemmeno la figlia ha voluto mandargli gli auguri

Fanpage.it

Nel giorno di Natale i Vipponi hanno ricevuto gli auguri dai loro cari, ma perc'è stata una brutta sorpresa. Il giornalista, dopo la sua parentesi di passione con Sarah, sta vivendo, anche se a distanza, una crisi con la compagna che non ha per nulla apprezzato ...Nel dubbio, i vipponi a cui Alfonso Signorini farà la fatidica domanda sono in tutto 12: Alberto De Pisis; Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese,, Daniele Dal Moro, Edoardo ... Arrivano i videomessaggi di auguri al GFVip, ma per Attilio Romita non c'è Mimma Fusco Nel giorno di Natale i Vipponi hanno ricevuto gli auguri dai loro cari, ma per Attilio Romita c'è stata una brutta sorpresa. Il giornalista, dopo la sua parentesi di passione ...Luca Onestini spiffera una frase che Nikita avrebbe detto su Sarah. Il web si indigna con il concorrente del GF Vip ...