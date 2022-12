Atletico Madrid | caccia al post Cunha

Sport Mediaset

Il brasiliano sbarca a gennaio in prestito per poi firmare un quadriennale LONDRA (INGHILTERRA) - Il Wolverhampton ha ingaggiato, in prestito dall', l'attaccante brasiliano Matheus Cunha. Il 23enne si unirà al club di Premier League dal 1° gennaio per poi firmare un contratto quadriennale al termine della stagione per una quota ...Commenta per primo Yannick Carrasco è destinato a lasciare l'. A gennaio o a giugno, ma la decisione è presa. In scadenza nel 2024, il belga è valutato circa 40 milioni di euro da Simeone secondo i colleghi di Marca . La destinazione più ...