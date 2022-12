Aston Villa | si apre il caso Martinez | pronto il sostituto

TUTTO mercato WEB

Nella gara della 17ª giornata di Premier League, il Liverpool vince per 1 - 3 in casa dell'. In gol Salah, van Dijk, Watkins e Bajcetic. ...Queste le parole di Jurgen Klopp sui propri giovani, e in particolare sul diciottenne Bajcetic, autore del terzo gol nell'1 - 3 conquistato dal Liverpool sul campo dell'Il 18enne è il secondo spagnolo più giovane a segnare in Premier League dopo Cesc Fabregas: impatto decisivo in Aston Villa-Liverpool.Nonostate il titolo Mondiale appena vinto da protagonista, Emiliano Martinez si allontana dall'Aston Villa. Come riporta Estadio Deportivo, Unai Emery ...