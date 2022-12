Ascolti Tv 25 dicembre | Alberto Angela stravince celebrando Milano su Rai1 Canale 5 in difesa con Ficarra & Picone

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Serata natalizia piena di proposte cinematografiche attraenti domenica 25. Ma non solo.ha trasmesso il docufilm dimolto promosso in questi giorni, Stanotte ae si è trovata schierata di fronte una marea di titoli di diverso genere.5 ha programmato la commedia Il 7 e l’8, con, Rai2 ha puntato sul titolo rosa in prima tv Natale a Castle Hart e Rai3 su Non c’è più religione, con Claudio Bisio e Alessandro Gassmann. Lato Cologno, Italia 1 ha ritrasmesso il cult Miracolo nella 34° strada, mentre le altre opzioni principali sono state l’extra cult The Untouchables: Capone rising su Rete4 e Il Padre della Sposa su La7. Inoltre su Tv8 è andato il film Just Friends- Solo Amici ...

Ma chi ha ottenuto lo share più alto tra Alberto Angela e "Il 7 e l'8", film con Ficarra e Picone del 2007 andato in onda su Canale 5 Ecco i dati deglitv del 25. Dati auditel del ...Ascolti 25 dicembre 2022 in prima serata su Rai1 Stanotte a Milano con Alberto Angela ha conquistato una media di 3.420.000 spettatori pari al 23.8% di share. Su Canale5 Il 7 e l'8: ...Dopo Firenze, Napoli e Venezia è stata la volta di Milano. Alberto Angela è tornato in tv con lo speciale "Stanotte a Milano" in onda la sera di Natale su Rai1: un regalo per tutti gli italiani che no ...