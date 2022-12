ASCOLTI TV 25 DICEMBRE 2022 | OTTIMO STANOTTE A MILANO 23 | 8% | IL 7 E L’8 13 | 3% | MIRACOLO NELLA 34° STRADA 7 | 2% | DOMENICA IN 19 | 1%+20 | 3% | IL VOLO 11 | 5%

(Di lunedì 26 dicembre 2022)TV 25· Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Pres. In Famiglia – 206 12.70Tg1 – xIn Famiglia – 467 18.50Zecchino di Natale – 1481 21.10A Sua Immagine – 1544 20.90Santa Messa – xAngelus – xConcerto di Natale da Assisi – xTg1 – xPres.In – xIn – 1644 19.10In – 1828 20.34Da Noi A Ruota Libera – 2010 18.52L’Eredità – 2429 19.43L’Eredità – 3013 21.24Tg1 – xSoliti Ignoti – 3838 22.84– 3420 23.80Speciale Tg1 – 855 15.30 Prima Pagina – xTg5 – xL’inverno delle Meraviglie – xSanta Messa – xStorie Melaverde – xStorie Melaverde – xMelaverde (R) – xTg5 – xArca di Noè – 1716 18.93Il: Natale a Gerusalemme – 1014 ...

Virgilio Notizie

E' Stanotte a Milano il programma più visto nella prima serata del 25: ecco i dati di ascolto di ...Il 17, la maestra ha escogitato un crudele trucco inteso a sferrare un colpo mortale ... Ma lei rispose con ardente fede, "Sì! Credo che mi!" Ora Gertrude rise forte ea lungo. Poi, ... Ascolti tv, dati Auditel di sabato 24 dicembre: Mediaset domina lo share con Una Poltrona Per Due e Il Volo Ascolti tv 25 dicembre 2022: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (domenica) | Qual è il programma più visto della serata ...Bene Canale 5 Nella serata di mercoledì 21 dicembre, in onda su Rai Uno la docufiction Arnoldo Mondadori – I libri per cambiare il mondo ha coinvolto 1.888.000 spettatori pari all’11.6%. Bene, su Cana ...