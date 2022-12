Ascoli | Bucchi | «La Reggina senza tirare in porta ha portato a casa i tre punti»

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Cristian, allenatore dell’, ha parlato al termine della gara di Serie B contro lada cui i bianconeri sono usciti sconfitti Cristian, allenatore dell’, ha parlato a Sky Sport. PAROLE – «Oggi è mancata precisione: tecnicamente non è stata una buona partita, anche perché le condizioni del campo non erano ottimali. La gara comunque è stata equilibrata, da zero a zero. Però ci sono gli episodi che poi spostano. Lainhato ai tre. C’è mancata la zampata, l’astuzia. La classifica è cortissima, ma nelle ultime partite siamo stati anche un pizzico sfortunati. Venivamo da una bella vittoria e il pareggio ...

