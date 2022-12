Arretrati docenti e ATA in pagamento in questi giorni In Gazzetta Ufficiale le tabelle con gli aumenti

(Di lunedì 26 dicembre 2022) In arrivo ingliper il personale della scuola, così come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo ai principali aspetti del trattamento economico del personale del comparto Istruzione e Ricerca - 2019/2021 firmato tra Sindacati e Aran il 6 dicembre. L'articolo .

Orizzonte Scuola

leggi anchestipendio insegnanti in arrivo: importi troppo bassi Facciamo chiarezza Caos ... È questa la situazione che vivono i, i collaboratori scolastici e il personale ata che ...Sono ie i collaboratori scolastici con supplenze brevi e saltuarie , quelli che vengono ... Speriamo che con l' emissione straordinaria di fine dicembre per gli, il governo paghi ... Arretrati stipendio docenti e Ata, il 29 dicembre sui conti correnti Nei giorni scorsi abbiamo parlato con Marcello Pacifico, Presidente del sindacato Anief, di arretrati e stipendi. Abbiamo chiesto al sindacalista un commento sulla delusione derivante dall’importo deg ...Gli arretrati degli stipendi di docenti e personale ATA sono in pagamento il 29 dicembre: 10 FAQ che riassumono i dubbi.