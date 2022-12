Arnautovic | il retroscena sul mancato trasferimento allo United

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 26 dicembre 2022) L’attaccante del Bologna Markoha parlato di quando fu vicino: «Avevano appena preso Pogba, non c’erano più soldi per me» L’attaccante del Bologna Marko, intervistato da Sport Week, ha rivelato unsu, quando giocava nel West Ham, fu molto vicino a firmare con il Manchester. Di seguito le sue parole. «Jose voleva prendermi quando giocavo per il West Ham. Mi ha chiesto quanto sarebbe costato il. Ho detto: “Ah, quindi vuoi ancora vedermi nella squadra?” Ma il suo Manchesteraveva già acquistato Pogba e non avevano abbastanza soldi per organizzare il mio». L'articolo proviene da Calcio News 24.