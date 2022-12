Corriere dello Sport

A Lanus, cittadina, i tifosi dell'Albiceleste hanno fatto lo stesso, esponendo un lungo striscione con la stessa ...del mondo: ecco quanto ha vinto High Skin Fade. Sfumatura alta, taglio graduato dal basso verso l'alto e linee nette sulla fronte modellano invece l' High Skin Fade : senza dubbio ... Argentina campione, Lanus copia Napoli: "Non sanno cosa si sono persi" Nella città sudamericana compare uno striscione fuori il cimitero, con le stessa frase inventata dai tifosi azzurri nel 1987 ...Mourinho è rientrato in mattinata dal Portogallo per la ripresa degli allenamenti prevista per oggi. La Joya tornerà dall'Argentina nei prossimi giorni. L'olandese per ora è in gruppo ...