Archeologi | è morto Muscarella | denunciò il furto del Cratere di Eufronio

(Di lunedì 26 dicembre 2022) L’archeologo statunitense Oscar White, che ha sostenuto a gran voce che i collezionisti di antichità e i musei – tra cui il Metropolitan Museum of Art di New York, suo storico datore di lavoro – alimentavano il mercato dei falsi e incoraggiavano il saccheggio dei sitici, ènella sua casa di Filadelfia all’età di 91 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato al “New York Times” dal figlio Lawrence, che ha dichiarato che la causa del decesso è da ricercarsi nelle complicazioni di un linfoma, di una malattia vascolare e del Covid.ha trascorso decenni nel Dipartimento di arte del Vicino Oriente antico del Met, partecipando a scavi in Iran e Turchia e scrivendo decine di articoli scientifici e cataloghi, oltre a diversi libri. Ma il suo incarico al Met, iniziato nel 1964, divenne ...

