Antonella Fiordelisi senza trucco | com’è la concorrente al naturale

Fanpage.it

Cosa ha detto Nikita di Sarah "Faceva cose strane fuori", che ha anche affermato che la modella le fa arrivare delle energie negative, ha spiegato la situazione al resto dei ...Un Natale particolare quello chesta trascorrendo. Lontana dalla famiglia la 24enne di Salerno trascorrerà le feste all'interno della casa di Cinecittà, con il fidanzato Edoardo Donnamaria e gli altri coinquilini. Strano regalo di Natale per Edoardo al GF, Antonella Fiordelisi: Messaggi non carini per la coppia Antonella non si sente supportata da nessuno, nemmeno da Edoardo che, ultimamente, preferisce schierarsi con i suoi amici ...Nella casa del Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria ha ricevuto uno strano regalo di Natale da parte del fratello ...