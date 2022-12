(Di lunedì 26 dicembre 2022) : trama, cast e streaming del film Questa sera, lunedì 26 dicembre 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda , film del 2022 diretto da David Yates. La pellicola è il terzo episodio della serie, spin-off e prequel della serie cinematografica di Harry Potter, ispirata all’omonimo libro di J. K. Rowling, qui anche sceneggiatrice, insieme a Steve Kloves. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama In una sala da tè, a Londra, Albusincontra Gellert Grindelwald, a cui confessa di aver seguito le sue idee da ragazzo in quanto innamorato di lui. Grindelwald rivela il suo piano di dominio del mondo magico e babbano a, per poi svanire. A Guilin (Cina), Newt Scamander assiste al parto di un qilin, una creatura magica che può scrutare nell’anima e nel futuro. I seguaci di Gellert Grindelwald, guidati da Credence Barebone, ...

Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

approfondimento3, il cast del film. FOTO Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Arriva in prima tv su Sky- I SEGRETI DI SILENTE , ...Arriva in prima tv su Sky- I SEGRETI DI SILENTE , la nuova avventura del Wizarding World™ creato da J. K. Rowling, lunedì 26 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K (e alle 21.45 su Sky ... Perché ‘Animali fantastici-I segreti di Silente’ è il film da vedere stasera in tv, fan di Harry Potter o no Animali fantastici - I segreti di Silente: trama, cast e streaming del film in onda stasera - 26 dicembre 2022 - su Sky Cinema 1 ...Da oggi, 26 dicembre, è disponibile su Sky Cinema e in streaming su NOW la nuova avventura del Wizarding World creato da J.K. Rowling. E per festeggiare l'evento non perdere tutti gli 8 film sulla sag ...