Amici 22 | letterine di Natale | nella scuola va in onda un dolce momento tra gli allievi

(Di lunedì 26 dicembre 2022) In uno degli ultimi daytime prima della pausa natalizia,di, glisono stati protagonisti di un, in cui si sono scambiati alcuni messaggi scritti da loro stessi. Vediamolo insieme.

SuperGuidaTV

... ultramaratoneta, ispiratore di grandi e piccoli e ambasciatore di Aisla che dà voce a due...È da parecchi mesi che lavora ininterrottamente h24 alla lettura e alla logistica die ...... la Signora Claus stava leggendo le ultimementre gli gnomi preparavano i pacchetti con i doni che di lì a qualche giorno Santa Claus, per gliBabbo Natale, avrebbe distribuito ai ... Amici 22: le letterine a Babbo Natale degli allievi | Video Witty Tv In uno degli ultimi daytime prima della pausa natalizia, nella scuola di Amici, gli allievi sono stati protagonisti di un dolce momento, in cui si sono scambiati alcuni messaggi scritti da loro stessi ...Cervia, la moglie dell’autore dell’attentato del 1981 a papa Giovanni Paolo II sta scrivendo un libro biografico: «Ho convinto io Alì a scrivere una lettera a Pietro Orlandi ...