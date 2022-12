Alto Adige | valanga uccide scialpinista nel giorno di Natale

(Di lunedì 26 dicembre 2022) E' stata recuperata nel corso della notte la salma di unoche neldiè stato travolto ed ucciso da unin. A lanciare l'allarme sono stati in serata i familiari perché non avevano ricevuto notizie dell'uomo nel corso della giornata.Le operazioni di ricercaAlle 21.30 è iniziata l'operazione di ricerca da parte del Soccorso alpino della Val Senales e dell'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites. Il sorvolo con l'elicottero ha consentito ai soccorritori di scorgere il cono di unaabbastanza grande e poco dopo le braccia dellosporgere dalla massa nevosa.

(ANSA) - BOLZANO, 26 DIC - Uno scialpinista ha perso la vita sotto una valanga in val Senales. L'allarme è scattato ieri sera alle ore 19, quando l'uomo, un 63enne di Meltina non aveva fatto ritorno a ...