Alleanza Verdi e Sinistra | pronta la lista per le Regionali

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Bergamo. “Siamo già pronti a rendere nota ladelle candidature dialle prossimeper la provincia di Bergamo. Una squadra forte, competente, con la metà dei candidati under 35, con un radicamento nel territorio e nelle realtà sociali bergamasche”. Lo comunicano l’onorevole Devis Dori e il coordinatore provinciale diItaliana Alfredo di Sirio. Ladei nomi scelti contiene anche delle new entry, come Oriana Ruzzini che, dopo una rottura con il partito di riferimento, è recentemente passata dal Pd adItaliana. Alle regiobali correranno quindi Alfredo Di Sirio, 35 anni, capo; Oriana Ruzzini, 48 anni; Alessio Folio, 25 ...