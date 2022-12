Ali Daei contro il governo | fermata la famiglia | non può lasciare il Paese

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Problemi per Alie la sua. L’allenatore ed ex giocatore, capitano della Nazionale per 6 anni, oggetto di minacce per aver protestatoil regime iraniano, sta avendo serie conseguenze. . Secondo un tweet del giornalista della BBC Kian Sharifi, le autorità hanno ordinato ad un volo della Mahan Air, che stava viaggiando verso la capitale di Dubai, di fermarsi, atterrando sull’isola di Kish. Pare che a bordo ci fosse proprio la moglie di, insieme al figlio. L’allenatore non era a bordo e sembra che la moglie ed il figlio non sono stati arrestati. A confermare la nmotizia anche il sito Iran International che spiega che alladiè stato impedito dil’Iran. L'articolo CalcioWeb.