Luce

Non bastavano i divieti a recarsi al lavoro, ad avere accesso in molti luoghi pubblici, a viaggiare senza essere accompagnate ...Ladell'Unicef Nonostante le loro promesse di essere più flessibili, dopo il ritorno al ...ultrarigorosa dell'Islam che ha segnato il loro primo periodo di governo dell'(1996 - ... Afghanistan, la condanna internazionale al divieto di lavoro per le donne nelle ong - Luce I talebani ordinano a tutte le ong straniere e nazionali di non lavorare più con le donne. Save the Children e altre due chiudono l'attività ...Le donne scendono in piazza a Kabul contro il divieto di accesso all'università. Non sono tantissime ma la loro presenza è già una notizia perché ormai è rarissimo che si protesti in Afghanistan. I vi ...