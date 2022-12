Afghanistan | i talebani vietano alle Ong di impiegare donne Kelany FdI | “Follia islamista”

(Di lunedì 26 dicembre 2022) «Dopo il divieto di frequentare le università, prosegue lain: è stato fatto divietoche lavorano per le ong di operare sul territorio afghano. Questo divieto di fatto mette in enorme difficoltà il lavoro umanitario che le organizzazioni non governative svolgono nei confronti della popolazione, soprattutto nei confronti die bambini. Unicef riferisce che rischia la paralisi dell’erogazione dei servizi essenziali nei settori della salute, della nutrizione, dell’istruzione e della protezione dell’infanzia per 19 milioni di persone, di cui 10 milioni bambini. Occorre mettere un freno a queste sistematiche e sempre più arroganti violazioni dei diritti umani del regime talebano. Non volteremo le spal popolo afghano ed ...

Cinque grandi Ong internazionali hanno interrotto il loro lavoro in Afghanistan dopo il divieto di impiegare le donne decretato sabato dal governo dei talebani. Care International, il Norwegian Refugee Council, Save the Children, Plan International e l'International Rescue Committee hanno annunciato la sospensione delle loro attività. I talebani ordinano a tutte le ong straniere e nazionali di non lavorare più con le donne. Le donne scendono in piazza a Kabul contro il divieto di accesso all'università.