Addio O' Neill | lo Zidane-2 mito di Cagliari | cosa gli ha rovinato la vita

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Il calcio italiano piange Fabian O', scomparso a Montevideo a soli 49 anni. Ex centrocampista di, Juventus e Perugia, aveva dato il meglio di é tra 1996 e 2000 in Sardegna. Fantasioso, potente, elegante e dotatissimo, aveva convinto Luciano Moggi a portarlo alla Juventus come alter ego e potenziale sostituto di Zinedine. Proprio il francese lo ha definito "il calciatore più tecnico con cui abbia giocato". A Torino però non sfonda: poco spazio, poca fiducia, zero continuità. Da lì, ancora relativamente giovane, inizia la sua parabola discendente che lo porta prima al Perugia e poi di nuovo a, per una seconda avventura fugace e altamente deludente. Il finale di carriera è a casa, al Nacional Montevideo, proprio dove la sua carriera era cominciata. Ma O'è ormai un ...

O', infatti, soffriva da tempo di problemi di salute connessi all'abuso di alcol, una dipendenza che lo aveva accompagnato per lunghi anni, specie dopo il ritiro precoce dal mondo del calcio, ...Unprematuro che ha poi portato O', con il passare degli anni, nella spirale dell'alcolismo e del gioco d'azzardo. Più volte è stato ricoverato proprio a causa dei problemi dovuti all'... Addio a O’Neill: ex Cagliari e Juventus, e una vita segnata dall’alcol Il calcio uruguaiano piange la morte di Fabián O’Neill, uno squisito giocatore che ha brillato in campionato nel suo paese e in ...È morto Fabian O’Neill. L’ex calciatore uruguayano del Cagliari è morto oggi, 25 dicembre, all’età di 49 anni. Il fantasista era stato ricoverato in ospedale a Montevideo in seguito a gravi complicanz ...