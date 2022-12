A Natale sette detenuti sono evasi dal carcere minorile Beccaria di Milano

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Fuga durante il giorno di: questo quanto accaduto nelCesaredi. Quitra i 17 e i 19 anni (due 18enni, un 19enne e quattro 17enni)nel pomeriggio del 25 dicembre, attorno alle 16.30, e due di lorogià stati catturati dalla Polizia. Nonstate rese note le generalità dei giovani in quanto il trattamento dei dati e delle identità deiè questione delicata vista pure la minore età della maggior parte di loro. Sempre lo stesso giorno, attorno alle 22, altridelhanno appiccato il fuoco in diverse celle e corridoi. Gli incendi hanno ...

