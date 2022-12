A Natale maratona trapianti a Torino | 24 in 100 ore

Riviera Time

di trapianti all'ospedale Molinette di Torino. Nelle giornate prenatalizie, tra la mattina ... che in un momento così particolare hanno compiuto il regalo dipiù grande". Fra i tanti ...E' questo il bilancio stimato dalla Coldiretti Puglia, con la spesa per la tavola dei pugliesi per la lungaa tavola per le festività natalizie. Vacanze diextralusso, quanto costa ... Maratona dei Babbo Natale per le strade di Imperia: il raduno degli ... Alle Molinette il Natale è stato una maratona di trapianti. Tra il 20 e il 24 dicembre, infatti, l’ospedale torinese ha stabilito un nuovo record italiano di organi trapiantati in… Leggi ...Mai in Piemonte c'era stato un donatore tanto anziano. Ventiquattro gli organi trapiantati. Il direttore La Valle: "Al lavoro senza sosta per ridare ...