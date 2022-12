(Di lunedì 26 dicembre 2022) Quando si cammina sulla strada bisogna sempre rispettare le leggi del codice della strada ma alle volte alcune multe appaiono veramente molto forti. Il codice della strada subisce piccole e grandi modifiche proprio perché i vari governi lo vogliono adeguare alle loro concezioni della sicurezza pubblica. Quindi proprio perchi circola in automobile è sempre tenuto ad essere aggiornato sulle novità del codice della strada perché proprio se non è aggiornato può ricevere delle stangate pesantissime. Può sembrare assurdo ricevere 3.500 euro disemplicemente perché non si possiede un semplicein auto eppure è proprio così. Sanzione stradale pesante se dimentichidocumento / I Love Trading L’articolo 193 del codice della strada fissa delle regole molto chiare rispetto alla circolazione con un ...

...massa massima a carico tecnicamente ammissibile (per i veicoli con massa totale superiore akg)... Attenzione, dimenticarsi a casa il libretto di circolazione può costare unafino a 168 . Per ...I primi resti fossili rinvenuti in questo paese risalgono ala. C., da allora i wogari vivono ... Prende a calci in testa il suo cane, per il rapper Timalda seimila euro 02 Settembre 2022