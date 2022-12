26 dicembre 1989 | il podio del Pallone d’Oro è rossonero

Leggi su glieroidelcalcio

(Di lunedì 26 dicembre 2022) IldeltuttoLa trentaquattresima edizione delvide untutto. Ad arrivare tra i primi tre, nel premio istituito da France Football, furono infatti: Frank Rijkaard che chiuse sul gradino più basso delcon 43 voti. Al secondo posto, invece, il capitano del Milan Franco Baresi che ne ricevette 80. A vincerlo, invece, fu Marco Van Basten che arrivò per la seconda volta primo. Il Diavolo, in quell’anno, vinse la Coppa Campioni e quella Intercontinentale. La squadra di Sacchi era un modello da seguire sia in Italia sia all’estero. In più i due olandesi si erano resi protagonisti della vittoria della loro nazionale dell’Europeo nella stagione precedente. L’edizione del ...