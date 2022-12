25enne accoltellata dall’ex alla gola | “Ferite che si vedono in guerra”

Leggi su vesuvius

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Giovane donna aggredita brutalmentemarito, in condizioni disperate è stata sottoposta ad un’operazione delicata, come sta Le festività natalizie per tradizione di trascorrono in famiglia e dovrebbero portare gioia e serenità, per una giovane donna di 25 anni però la vigilia di Natale si è trasformata in un vero e proprio incubo. I fatti si sono svolti a Bologna, dove la vittima è stata aggredita in modo davvero brutalemarito, un 31enne marocchino. Forze dell’ordine (Screenshot da Facebook)Tra le mura domestiche, probabilmente in seguito ad un litigio scoppiato tra i due ex coniugi, l’uomo ha impugnato qualcosa di affilato e si è scagliato con molta violenza contro la. Per colpirla sembra che abbia usato delle forbici, un’orrenda vicenda avvenuta davanti agli occhi spaventati dei figli ...