2023 Tutti i bonus che possiamo richiedere Elenco completo

Leggi su formatonews

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Il nuovo anno sta arrivando. Scopriamo cosa accadrà trae vari aiuti che il Governo sta cercando di mettere in campo. Ci saranno degli aiuti in bolletta e aumenti dello stipendio, ma anche contributi per la casa, per i giovani e per le famiglie. Si assisterà poi a una generale riorganizzazione degli aiuti. I sostegni che sono stati inseriti in manovra sono rivolti per lo più a quelli che sono i nuclei familiari e alle persone che più soffrono quello che è il temibile il caro-energia e anche la terribile inflazioneche(pixabay.com) Cerchiamo di capire quali sono questiche sono stati prorogati e rafforzati, quali invece quelli tagliati e ...