WWE | Alexa Bliss afferma che senza Wyatt c’era un vuoto nel backstage

Zona Wrestling

I risultati diSurvivor Series WarGames Women's WarGames: Becky Lynch, Bianca Belair,Bliss, Asuka & Mia Yim battono Bayley, Dakota Kai, Nikki Cross, Rhea Ripley & Iyo Sky Il WarGames ......99 euro Until Dawn - Classics HD - Playstation 4 a 9,99 euro2K22 a 36,40 euro Smart TV: ... Impermeabile Con GPS a 56,80 euro Amazfit GTS 2 Mini Smartwatch Orologio IntelligenteIntegrato, ... WWE: Alexa Bliss ormai non riesce più a controllarsi, per Belair vacanze col mal di testa Bray Wyatt è sicuramente uno dei wrestler più creativi di tutta la WWE e molti fan sono d'accordo con questo concetto. Purtroppo non è mai stato sfruttato a dovere fino al suo rilascio nel 2021. Alla ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...