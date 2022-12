(Di domenica 25 dicembre 2022) Referendum Gazzetta: ecco le dieci candidate per la categoria Donne Mondo. E are lasarete voi. Sondaggio Referendum Gazzetta:te la migliore sportiva del. Tijana(Serbia, pallavolo) 8.3% Rachael Blackmore (Irlanda, ippica) 0.0% Shelly - Ann Fraser - Pryce (Giamaica, atletica) 0.0% Sofia(...

... nuoto) 8.3% Mikaela Shiffrin (Usa, sci) 8.3% Iga Swiatek (Polonia, tennis) 0.0% Annemiek Van Vleuten (Olanda, ciclismo) 8.3% Votanti: 12 Grazie per il tuo votoRisultati SofiaItalia, ...Fino al 21 ottobre sil'atleta dell'anno Fisi, restano in corsa anche Boscacci e Brignone: premiazione allo Skipass di ... VOTA da Goggia a Boskovic, chi sarà la regina del 2022 In Engadina babbo Natale è già arrivato e ha portato podi e gioia alle signore dello sci alpino In Engadina babbo Natale è già arrivato e ha portato podi e gioia alle signore dello sci alpino. Il supe ...Elena Curtoni d'oro nello Sci Alpino che fa tappa a St. Moritz: discesa libera d'argento per Goggia, solo settima Brignone ...