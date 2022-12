Volley | la Serie A1 femminile non si ferma per le feste Giornata di derby a Santo Stefano

Leggi su oasport

(Di domenica 25 dicembre 2022) Il campionato diA1 dinon siper le festività natalizie. Le grandi protagoniste della massimaitaliana torneranno infatti in campo domani 26 dicembre, nelladi. Sarà per giunta un turno anche piuttosto importante, dato che, andandosi a concludere il girone d’andata, verranno definiti tabellone ed accoppiamenti della Coppa Italia di fine gennaio. Sette partite in programma, di cui ben cinque saranno. Due gli scontri dentro i confini della Lombardia: la sfida tra Casalmaggiore e Bergamo, due delle squadre rivelazione di quest’anno, è una sorta di spareggio per il sesto posto, mentre Busto Arsizio dovrà tentare di difendere il suo ottavo (l’ultimo valido per l’accesso ai ...