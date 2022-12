Vladimir Putin mostra i muscoli | la visita all' azienda militare

Il Foglio

La Russia è pronta a negoziare per porre fine alla guerra, l'Ucraina però non è disponibile. E' il quadro che il presidente russodelinea in un'intervista alla tv Rossiya 1. "Stiamo agendo nella giusta direzione, stiamo tutelando i nostri interessi nazionali, gli interessi dei nostri cittadini, la nostra gente. E ...Lo ha affermato il presidente, accusando Kiev e i suoi alleati occidentali di 'rifiutarsi' di negoziare. Lo riporta il Guardian. Parlando in un'intervista alla televisione di stato ... Il triste Natale del bullo globale: Vladimir Putin La Russia è pronta a negoziare con tutte le parti coinvolte nella guerra in Ucraina. Lo ha affermato il presidente Vladimir Putin, accusando Kiev e i suoi alleati occidentali di "rifiutarsi" di negozi ...(Adnkronos) - La Russia è pronta a negoziare per porre fine alla guerra, l'Ucraina però non è disponibile. E' il quadro che il presidente russo Vladimir Putin delinea in un'intervista alla ...