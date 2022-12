Villenueve Pironi | su Sky il documentario con la storia di due leggende della Formula 1

(Di domenica 25 dicembre 2022) Arriva a Natale il filmSky Original incentrato sull’avvincente e tragicadi due1, nonché storici rivali, Gilles Villeneuve e Didier. Prodotto da Sky Italia e Sky Studios e realizzato da Noah Media Group, Villeneuvesarà in esclusiva su Sky Documentaries il 25 dicembre alle 21.15, in streaming solo su NOW e disponibile anche on demand.A quarant'anni dalla tragica e nota stagione di F1 del 1982 e con il contributo, per la prima volta, di entrambe le famiglie, ilracconta la sorprendentedell'icona canadese Gilles Villeneuve esuperstar francese Didier...

La morte di Villeneuve vedi anche, su Sky il doc sulla storia di due leggende Due settimane dopo si correva il successivo Gran Premio, quello del Belgio. In casa Ferrari il clima ...approfondimento Villeneuve, la clip in anteprima del documentario Sky Original In una trama carica di mistero e intrighi, questo documentario rivela ogni avvincente colpo di scena, scoprendo ... Villeneuve-Pironi, cos’è il "tradimento" di Imola e cosa accadde dopo Il 25 aprile 1982 i due piloti della Ferrari erano in testa al GP di San Marino. Per una errata interpretazione di un cartello della scuderia, il francese sorpassa il collega canadese, tagliando per p ...Da non perdere stasera il film-documentario Sky Original che esplora l’avvincente storia di due leggende della Formula 1. In esclusiva alle 21.15 su Sky Sport F1 e Sky Documentaries, disponibile on de ...