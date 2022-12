Viaggio con la fidanzata | dove Kvaratskhelia ha festeggiato il Natale FOTO

(Di domenica 25 dicembre 2022) Giorni di relax in casa Napoli. Luciano Spalletti ha infatti concesso qualche giorno di riposo ai suoi calciatori, che potranno così passare le feste natalizie in famiglia. La ripresa degli allenamenti al Konami Training Center di Castel Volturno è infatti fissata per martedì 27 dicembre. Come detto, alcuni calciatori hanno approfittato del periodo di feste per tornare a casa. Come Raspadori, tornato insieme allain Emilia. Altri giocatori hanno invece preferito mete più romantiche e suggestive. Feste dia Parigi,romantico pere laÈ il caso di Khvicha. Il georgiano, insieme alla sua bellaNitsa, ha infatti scelto di passare ila Parigi. Sui profili Instagram ...

